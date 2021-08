Weer zijn honderden mensen met het coronavirus onder de leden teruggekeerd van hun vakantie. Relatief veel mensen waren in Griekenland, Spanje en Frankrijk, maar daarnaast zijn meer positief geteste mensen in landen als Kroatië, Italië, Turkije, Hongarije en Marokko geweest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de wekelijkse cijfers.