Leider Ethiopië roept burgerbevolking op de wapens op te nemen

De Ethiopische leider Abiy Ahmed heeft alle capabele meerderjarige Ethiopiërs opgeroepen de wapens op te nemen om de rebellen in de regio Tigray te helpen bestrijden. „Jullie moeten nu je vaderlandsliefde tonen en je aansluiten bij de strijdkrachten en milities”, aldus premier Ahmed. Hij kondigde in juni een eenzijdig staak-het-vuren af nadat zijn troepen zware verliezen hadden geleden in Tigray en feitelijk op de vlucht waren geslagen.