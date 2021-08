Grootste vakbond Hongkong onder politieke druk opgeheven

De grootste vakbond van Hongkong, de Bond van Beroepsleraren (PTU) heft zich op als gevolg van „de enorme druk” van de regering in de Chinese regio. Voorzitter Fung Wai-wah zei dat het bestuur na lange discussies unaniem heeft besloten dat het werk onmogelijk is geworden en de bond ermee ophoudt. De in 1973 opgerichte vakvereniging heeft een gematigde maar prominente rol gespeeld bij de protesten twee jaar geleden in Hongkong tegen onder meer de steeds meer autoritaire greep van de Volksrepubliek op Hongkong en voor meer democratie.