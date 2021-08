Het maandag verschenen rapport van het IPCC laat zien hoe belangrijk klimaatverandering is voor de krijgsmacht. Dat zegt voormalig topmilitair Tom Middendorp in een artikel op de website van het ministerie van Defensie. Hij voorziet gevolgen voor de veiligheidssituatie, de taken van militairen en de manier waarop ze hun werk doen.