Het vertrouwen van beleggers in de Duitse economie heeft een flinke knauw gekregen. Dat komt waarschijnlijk door zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen. Ondanks dat meer dan de helft van de Duitse bevolking volledig is gevaccineerd, dreigen hierdoor weer aanscherpingen van de coronamaatregelen. Mogelijk maken beleggers zich ook zorgen over de Duitse industrie.