Rijkswaterstaat gaat het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen naar een werf brengen om onderzoek te doen naar de schade die is ontstaan bij een aanvaring. De brugdelen moeten daarvoor uit het water worden getild en dat gebeurt in het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september. In de stad worden omleidingen aangegeven, die ook gelden voor fietsers en voetgangers.