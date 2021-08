Tbs geëist tegen Zwollenaar die instak op agenten

Het OM eist tbs met dwangverpleging tegen een 45-jarige schizofrene man uit Zwolle die ervan wordt verdacht dat hij agenten probeerde neer te steken. Dat gebeurde in november vorig jaar, maar ook in maart dit jaar had hij een mes bij zich toen hij werd overmeesterd. Bij zijn arrestatie in maart loste het arrestatieteam drie schoten en zou de Zwollenaar een lid van een arrestatieteam in zijn bovenbeen hebben gebeten, wat de verdachte zelf ontkent.