De vraag naar personeel in Nederland neem de laatste tijd toe, merken detacheerders en uitzendorganisaties. Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) worden er weer meer opdrachten vergeven dan in dezelfde periode vorig jaar. En volgens laatste cijfers van de brancheorganisatie voor uitzendorganisaties ABU is er ook beduidend meer werk voor uitzendkrachten.