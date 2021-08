Het stallen van een fiets bij station Amsterdam Amstel kan vanaf dinsdag sneller en gemakkelijker dankzij een nieuw in- en uitchecksysteem. Fietsers kunnen bij aankomst via een tag op hun rijwiel of via een scherm met hun ov-chipkaart naar binnen. Later dit jaar voert de NS dit ook in bij stallingen op de stations Amsterdam Zuid en in Tilburg, waarna volgend jaar nog eens zeven stations volgen.