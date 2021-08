Onderzoeksinstituut voor wilde flora FLORON maakt zich zorgen over het inzaaien met bloemenmengsels, wat de laatste jaren in het hele land erg populair is. Gemeenten en particulieren denken dat inzaaien van wegbermen en braakliggende stukken land een goede manier is om insecten en vlinders te helpen, maar volgens FLORON is grote terughoudendheid geboden.