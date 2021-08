China heeft geen plannen het beleid te wijzigen naar aanleiding van de alarmsignalen van het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC). Dat waarschuwde maandag in een rapport dat de temperatuur op de wereld al in 2030 1,5 graad hoger zou worden als er geen actie wordt ondernomen en het panel voorziet catastrofale gevolgen voor de mensheid.