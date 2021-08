Prosus koploper in groene AEX, Corbion onderuit na cijfers

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Speciaalchemiebedrijf Corbion werd daarentegen hard afgestraft na een tegenvallend halfjaarbericht. De resultaten van snellaadbedrijf Fastned vielen wel in de smaak bij beleggers. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef verder terughoudend door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen.