Na ruim een maand is er een rechter aangesteld die de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse gaat onderzoeken. Diverse onderzoeksrechters weigerden eerder de opdracht, maar Mathieu Chanlatte is maandag aangesteld door de deken van de rechtbank in de hoofdstad Port-au-Prince om het gerechtelijk onderzoek te leiden.