De overheid moet met duidelijk beleid komen over de energietransitie zodat „banken, bedrijven en consumenten beter weten wanneer welke stappen gezet moeten worden”, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op het nieuwe klimaatrapport van VN-panel IPCC. Ook willen de banken dat er „robuuste data” over de CO2-uitstoot komen zodat ze gerichter kunnen inspelen op waar die aangepakt moet worden.