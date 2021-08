AEX sluit hoger dankzij techbedrijven, oliesector in de min

De AEX-index is maandag met winst gesloten. Dat had de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter te danken aan techbedrijven als techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI. Bedrijven in de oliesector hadden het juist zwaar door de vrees voor een vertraging van de economische groei door de verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Andere Europese beurzen hadden daar meer last van en bleven dicht bij de slotstand van vorige week.