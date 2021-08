Verzekeraars vinden het goed dat er „gedegen onderzoek” wordt gedaan naar de klimaatverandering, maar zijn daarbij vooral geïnteresseerd in een nog te verschijnen rapportage over de regionale effecten. Dit omdat de gevolgen regionaal zeer kunnen verschillen, laat het Verbond van Verzekeraars weten in een reactie op het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC.