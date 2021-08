De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging. O. reed november vorig jaar in een woonwijk in het Gelderse Wijchen een 42-jarige man dood die hem op zijn rijgedrag aansprak. „U heeft uw auto als wapen gebruikt”, aldus de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank in Utrecht is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.