Samsung-bestuurder Lee Jae-yong, die in Zuid-Korea vastzit na te zijn veroordeeld voor omkoping en verduistering, is voorwaardelijk vrijgelaten. De bestuurder verlaat de gevangenis naar verwachting aan het einde van de week, meldde justitie in Zuid-Korea. Reden voor zijn voorwaardelijke vrijlating zijn onder andere goed gedrag tijdens de detentie en de druk van de publieke opinie.