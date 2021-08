Het is „nu of nooit” in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in reactie op het klimaatrapport van het IPCC. Ze vindt dat Nederland de leiding moet nemen op het gebied van het bestrijden van klimaatverandering. Dat zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren met haar eens.