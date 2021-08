Binnenvaartschepen met fosfine deze week allemaal gelost

De drie binnenvaartschepen die te veel fosfine in het laadruim hadden, zullen aan het eind van deze week allemaal verlost zijn van hun lading tarwe. Het schip dat aan de ketting lag in Zwolle is aangekomen bij het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer en wacht daar op het overslaan. Het schip uit Veghel is maandag vertrokken richting IJsseloog en dinsdag volgt het schip dat aan de Utrechtse kade lag. Na het overslaan kan diervoederbedrijf De Heus Voeders de tarwe gewoon gebruiken, zegt een woordvoerster van het bedrijf.