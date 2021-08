Het verduurzamen van de industrie, „de grootste vervuilende sector”, moet volgens de VVD nu prioriteit krijgen. Daarmee reageert de partij op de conclusies van het IPCC (Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering), dat in een rapport stelt dat de zeespiegelstijging door klimaatverandering onomkeerbaar is en dat de aarde de komende twee decennia al met 1,5 graad kan opwarmen. Dat is sneller dan verwacht.