De conclusies van het IPCC (Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering) zijn volgens de PvdA weliswaar „zeer aangrijpend”, maar het is nog niet te laat voor actie. In een rapport meldt het IPCC dat zeespiegelstijging door klimaatverandering onomkeerbaar is en dat de temperatuur op aarde de komende twee decennia mogelijk al 1,5 graad kan stijgen.