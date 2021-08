Miljoenen voor snelgroeiende Rotterdamse vrachtbemiddelaar Shypple

Het snelgroeiende Rotterdamse bedrijf Shypple, een digitaal platform voor internationaal vrachtvervoer, heeft in een nieuwe investeringsronde in totaal ruim 25 miljoen euro opgehaald. Met het geld wordt het platform verder ontwikkeld en wil het bedrijf verder groeien. Met een deel van de investering neemt Shypple branchegenoot en logistiek dienstverlener Milestone over en wil het bedrijf de papierwinkel van de vrachtindustrie digitaliseren. Zo wordt het bedrijf naar eigen zeggen de eerste digitale expediteur in Nederland voor versproducten via luchtvracht en zeevracht.