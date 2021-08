Kabinet buigt zich over geldende coronamaatregelen

Een aantal ministers praat maandag weer over de coronacrisis en de maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Grote aankondigingen of wijzigingen worden nog niet verwacht. Vrijdag staat er namelijk een persconferentie gepland waarin wel veel bekend zal worden gemaakt. Maandag wordt er wel weer een tussentijdse update gegeven. De meest betrokken bewindspersonen spraken elkaar deze zomer vrijwel elke maandag over de situatie.