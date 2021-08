In Myanmar zijn zondag betogers de straat opgegaan om te protesten tegen de militaire junta, melden lokale media. De protesten vonden in het hele land plaats, onder meer in de steden Yangon, Mandalay, Sagaing, Mongwa en Myitkyina. Ze markeerden tevens de datum van de opstand van 1988 tegen het leger. Destijds werden duizenden burgers gedood, waaronder veel studenten.