In een schuur met landbouwvoertuigen bij een agrarisch bedrijf aan de Provincialeweg Zuid in het Brabantse Almkerk heeft zondagmiddag brand gewoed. De brandweer zette diverse eenheden in en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aanpalende schuren. Rond 18.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen.