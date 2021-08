Bij een woning aan de Glanskopmees in het Noord-Hollandse Uithoorn is zaterdag rond 18.00 uur een ontploffing geweest. Door de explosie, die volgens de politie vermoedelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk, zijn een raam en de voorgevel van het huis beschadigd. De bewoners waren niet aanwezig en niemand raakte gewond. Zaterdagavond heeft de politie een verdachte aangehouden, een 29-jarige man uit De Kwakel.