De aangifte die is ingediend tegen gouverneur Andrew Cuomo van New York zal „zeer uitgebreid” onderzocht worden. Cuomo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en een van hen heeft onlangs officieel een aanklacht ingediend. „We zijn in de beginfases van dit onderzoek”, zei sheriff Craig Apple van Albany County, waar de aangifte is gedaan en waar ook de ambtswoning van de gouverneur staat.