Honderden door reddingsschepen in de Middellandse Zee opgepikte vluchtelingen hebben toestemming gekregen om in Sicilië aan land te gaan. Meer dan 250 migranten aan boord van de SeaWatch3 zijn zaterdagmorgen in de Siciliaanse haven Trapani geland, nog eens 549 vluchtelingen op de Ocean Viking mogen datzelfde zondag in de haven van Pozzallo doen.