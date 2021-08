Ongeveer 237.000 Fransen zijn volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag de straat opgegaan uit protest tegen verscherpte coronamaatregelen zoals de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Het is voor het vierde opeenvolgende weekend dat actiegevoerd wordt in Frankrijk, maar niet eerder waren er zoveel mensen op de been.