De Nederlandse luchtmacht is zaterdag begonnen met het blussen van bosbranden in Albanië. Op het schiereiland Karaburun proberen ze te voorkomen dat de vuurhaarden zich uitbreiden naar natuurpark Llogara en dorpen in het gebied. Na ruim twaalf vlieguren met een Chinookhelikopter hebben de vliegers 150.000 liter water geloosd.