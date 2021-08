Berkshire Hathaway, het bedrijf van de zogenoemde superbelegger Warren Buffett, heeft de winst in het tweede kwartaal opgevoerd. De operationele winst kwam uit op 6,7 miljard dollar en daarbij profiteerde het bedrijf van de groei bij producerende bedrijven, winkels en dienstverleners waar het eigenaar van is. Tegenwind kwam er van autoverzekeraar Geico, die meer kwijt was aan schades nu Amerikanen weer meer kilometers maken op de weg.