In Zwolle is vrijdagavond een boa mishandeld. Het slachtoffer sprak volgens de politie een man aan die zijn auto verkeerd had geparkeerd op het Bachplein. De bestuurder werd agressief, stapte in zijn auto en reed weg. De handhaver werd een stuk meegesleurd en raakte gewond. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. De politie is op zoek naar de verdachte en naar mensen die het hebben zien gebeuren.