India heeft via een noodprocedure goedkeuring gegeven voor het gebruik van het Leidse Janssen-vaccin. „Dit geeft een nieuwe impuls aan de gezamenlijke strijd in ons land tegen Covid-19”, zei minister van Volksgezondheid Mansukh Mandaviya op Twitter. Hij zei dat inmiddels vijf coronavaccins zijn goedgekeurd in zijn ruim 1,3 miljard inwoners tellende land.