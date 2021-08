De Poolse regering lijkt een stap terug te doen in een conflict met de Europese Unie over een tuchtcollege voor rechters. Vicepremier Jaroslaw Kaczynski, die ook de leider is van regeringspartij PiS, zei volgens het Poolse persbureau PAP dat het omstreden orgaan „in de huidige vorm” wordt opgeheven. „Daarmee verdwijnt ook het onderwerp van het conflict.”