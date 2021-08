Onderzoek van de Belastingdienst naar gesjoemel met de handel in elitepaarden heeft 100 miljoen aan naheffingen en boetes opgeleverd. Een woordvoerder van de fiscus bevestigt berichtgeving in het AD daarover. De krant berichtte over de markt van exclusieve spring- en dressuurpaarden, waarin tientallen miljoenen aan belasting wordt ontlopen.