Velen gaan op reis in de vakantietijd. Het kan weer. Bij de voorbereiding hoort wel dat je de reisroute moet kennen. Maar ook dan kan het gebeuren dat een weg opgebroken is en je een omleidingsroute moet volgen, of je raakt de weg kwijt. Zul je dan wel op je bestemming aankomen? Hoe zit het met de bestemming van je leven? Denkt u daar weleens over na? Je leeft nu. Maar waarvoor? Waar wil je heen?