Collegevoorzitter VU Amsterdam: heropen hoger onderwijs

Collegevoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt het hoog tijd worden dat het hoger onderwijs weer opengaat in het nieuwe collegejaar. In een interview met Het Parool zegt ze: „We hebben de afgelopen anderhalf jaar ongekende maatregelen genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen. Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen.” Volgens haar is inmiddels het merendeel van de studenten en docenten gevaccineerd.