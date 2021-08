De Amerikaanse zakenman Michael Calvey heeft vrijdag in Rusland een voorwaardelijke celstraf van 5,5 jaar gekregen voor verduistering, meldt persbureau Interfax. Calvey is een van de grootste particuliere investeerders in Rusland en werd begin 2019 gearresteerd na beschuldigingen rond een deal met een leenbank, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank.