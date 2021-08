Uitkeringsinstantie UWV heeft na twee weken 8600 aanvragen binnengekregen voor de zesde periode van loonsteun voor bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Daarmee is het bij het loket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) veel rustiger dan in de voorgaande periodes waarin de regeling voor loonsubsidies van kracht was.