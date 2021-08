Justitie Koblenz begint onderzoek tegen topfiguur na overstroming

Het Duitse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk vooronderzoek begonnen tegen de hoofdverantwoordelijke van het district Ahrweiler naar aanleiding van de verwoestende overstromingen in juli in de regio. Er is volgens justitie aanleiding om doodslag en onopzettelijk toebrengen van letsel te onderzoeken die zouden zijn toegebracht door nalatigheid van de plaatselijke autoriteiten. Doelwit is de districtsvoorzitter, ‘Landrat’ Jörgen Pföhler.