De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 vindt wegens de coronamaatregelen opnieuw in beperkte kring plaats. Bij het Indisch Monument in Den Haag is plaats voor maximaal duizend genodigden, onder wie minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) en de ambassadeur van Indonesië. Zij leggen kransen.