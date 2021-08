Nederlandse universiteiten doen veel minder hun best om studenten uit het buitenland in de collegebanken te krijgen dan eerder. Het totale aantal studenten stijgt jaar op jaar, terwijl de bekostiging door de overheid daarmee bepaald geen gelijke tred houdt. Dat zegt een woordvoerster van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) na een bericht in het FD.