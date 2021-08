Poolse opperrechter stopt voorlopig met omstreden tuchtcollege

De voorzitter van het Poolse hooggerechtshof, Malgorzata Manowska, heeft gelast geen nieuwe zaken meer voor te leggen aan een omstreden tuchtcollege voor magistraten. De zaken in behandeling worden afgehandeld, maar dan is het werk van de raad voorlopig gedaan, berichtte het staatspersbureau. De disciplinaire raad ligt onder vuur bij Europese instellingen die stellen dat hiermee de onafhankelijke rechtspraak in het geding is.