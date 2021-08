Beurshandel in teken ING-cijfers en Amerikaanse banengroei

De beurshandel in Europa staat vrijdag met name in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid speelt namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli veel minder hard is gegroeid dan verwacht. Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel nu de economie weer flink aantrekt.