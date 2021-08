Rebellen in de Ethiopische deelstaat Tigray hebben de in de rots uitgehouwen Ethiopische stad Lalibela bezet. De stad in Noord-Ethiopië, die op de werelderfgoedlijst staat, geldt als een heilige plek voor miljoenen orthodoxe christenen. De plaats in de regio Amhara is de thuisbasis van elf kerken die in de 12e en 13e eeuw zijn gebouwd en is in 1978 door Unesco aangemerkt als werelderfgoed.