Haven Amsterdam profiteerde van meer interesse in binnenvaart

De haven van Amsterdam merkte de afgelopen tijd dat er meer interesse is in het vervoer van goederen per binnenvaartschip. Dat kwam vooral de aankomst en doorvoer van containers in de hoofdstad en andere havens rond het Noordzeekanaal zoals IJmuiden, Beverwijk en Zaandam ten goede. De totale overslag lag in de eerste jaarhelft wel lager dan vorig jaar, omdat destijds de gevolgen van de coronacrisis pas na enkele maanden te merken waren.