Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh blijft ook na coronajaar 2020 snel groeien. De van oorsprong Duitse onderneming wierf dit jaar veel nieuwe klanten en die bestelden ook nog eens vaak opnieuw. Daardoor kwam de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan een jaar eerder in dezelfde periode. Door die sterke resultaten is HelloFresh dan ook positiever geworden over de omzet voor heel dit jaar.