Venezuela gaat zes nullen schrappen van zijn bolivar om de munt gebruiksvriendelijker te maken. De nationale munt is door jarenlange hyperinflatie enorm gehavend. In het dagelijks leven wordt overigens vaak gebruik gemaakt van Amerikaanse dollars. Door de politieke en economische crisis zijn er in het olierijke Venezuela grote tekorten aan van alles, waaronder medicijnen, voedsel en zelfs benzine.