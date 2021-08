Celstraf voor bedreigen Zaanse advocaten

De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man tien maanden cel opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor onder meer het bedreigen van twee Zaanse advocaten die hem bijstonden in juridische procedures over de omgang met zijn dochters. De man voerde daar al jarenlang strijd over met zijn ex-partner. Toen de advocaten hem in april wezen op een openstaande rekening, dreigde hij hen in meerdere spraakberichten te vermoorden en hun familie uit te roeien.